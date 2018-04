Merkel berät mit Neuseelands Regierungschefin über Freihandel

Berlin (AFP) - Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern wird am Dienstag zu einem Besuch im Berliner Kanzleramt erwartet. Bei dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll es unter anderem um ein Freihandelsabkommen zwischen Neuseeland und der EU gehen (Pk 13.15 Uhr). Ein solches Abkommen könne ein Vorbild für einen "fortschrittlichen und inklusiven Handel" sein, hatte Ardern am Montag bei einem Besuch in Paris gesagt.

Ardern am Montag in Paris © AFP

Die EU ist für Neuseeland nach Australien der wichtigste Handelspartner. Im Jahr 2016 betrug das Handelsvolumen 8,1 Milliarden Euro. Während Neuseeland vor allem Agrarprodukte nach Europa exportiert, gehen aus der EU viele verarbeitete Waren in das Land. Vor dem Hintergrund des protektionistischen Kurses der USA strebt die EU-Kommission rasch weitere Handelsabkommen mit anderen Staaten an - etwa mit Australien und Neuseeland.