"Ergebnis meines Innehaltens" nach Koalitionsquerelen und Wahlenttäuschungen

Merkel bestätigt Plan für Rückzug als Kanzlerin und CDU-Chefin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Plan für einen schrittweisen Rückzug von ihren politischen Ämtern bestätigt. Sie werde auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember nicht wieder für den Vorsitz kandidieren, sagte sie am Montag nach einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin. Zudem werde ihre laufende Amtszeit als Kanzlerin ihre letzte sein. Es sei jetzt an der Zeit, "ein neues Kapitel aufzuschlagen".

Angela Merkel © AFP

Merkel begründete ihren Schritt mit den Ergebnissen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern, bei denen CDU und CSU stark verloren hatten, aber auch mit den Problemen in der großen Koalition in Berlin. "Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel", sagte sie. Wegen der dauernden Auseinandersetzungen habe die Sacharbeit keine Chance, wahrgenommen zu werden.

Es sei nicht möglich, jetzt "einfach zur Tagesordnung" überzugehen, sagte Merkel. Vielmehr sei nun der Zeitpunkt, innezuhalten - "ich tue das jedenfalls". Die Entscheidung, den Parteivorsitz abzugeben und nicht für eine weitere Amtszeit als Bundeskanzlerin anzutreten, sei "das Ergebnis meines Innehaltens".

Eine Empfehlung für ihre Nachfolge an der Parteispitze sprach Merkel nicht aus. Sie wolle die Diskussion nicht beeinflussen, sagte sie. Merkel bestätigte, dass CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Sitzung des CDU-Bundesvorstands ihre Kandidatur ankündigten. Laut "Bild"-Zeitung hat auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz Interesse am CDU-Vorsitz.