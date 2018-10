Merkel besucht drei Wochen vor Landtagswahl Hessen

Frankfurt/Main (AFP) - Drei Wochen vor der Landtagswahl in Hessen besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute das Bundesland. Im Amtsgericht Frankfurt am Main informiert sich Merkel über eine sogenannte Rechtsstaatsklasse für Asylbewerber und Flüchtlinge (10.15 Uhr). Rechtsstaatsklassen sollen dabei helfen, Grundregeln und Grundwerte der Gesellschaft zu vermitteln. Anschließend besucht die Kanzlerin die Technische Universität Darmstadt (12.00 Uhr), um sich über Robotersysteme zu informieren.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht Hessen. © AFP

Das Team Hector der TU Darmstadt hat nicht nur fünf Weltmeistertitel im Roboterfußball gewonnen, sondern entwickelt auch Such- und Rettungsrobotersysteme, die beispielsweise in Erdbebengebieten bei der Suche nach Verschütteten helfen können. Zum Abschluss will Merkel, die bei ihrer Visite von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begleitet wird, noch mit Studenten und Nachwuchswissenschaftlern Sprechen. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.