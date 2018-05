Merkel diskutiert mit Schülern in Berlin über Zukunft Europas

Berlin (AFP) - Nach Auftakt des Bürgerdialogs zur Zukunft Europas in Deutschland besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag die Jane-Addams-Schule in Berlin-Friedrichshain (ab 10.30 Uhr). Mit den Schülern des Oberstufenzentrums will die Kanzlerin über die Europäische Union diskutieren, im Anschluss gibt sie ein Pressestatement (11.55 Uhr). Bis zum Herbst sind eine Reihe weiterer Veranstaltungen unter Beteiligung der Bundesregierung geplant.

Angela Merkel © AFP

Die Gesprächsrunden sind Teil europaweiter Bürgerdialoge, mit denen die Europäische Union Ideen für ihre Weiterentwicklung sammeln will. In Deutschland trägt die Bundesregierung die Ergebnisse zusammen, Ende des Jahres soll es eine erste Präsentation geben.