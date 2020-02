Merkel empfängt Argentiniens Staatschef Fernández zu Antrittsbesuch in Berlin

Berlin (AFP) - Der argentinische Präsident Alberto Fernández wird am Montag zu seinem Antrittsbesuch in Berlin erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt den 60-Jährigen am Abend (Pressestatements vor dem Gespräch um 20.00 Uhr) im Kanzleramt. Themen des Treffens sind die bilateralen Beziehungen und der wirtschaftliche Austausch sowie die aktuellen politischen Entwicklungen in Südamerika.

Argentiniens Staatschef Alberto Fernández © AFP

Argentinien durchlebt derzeit eine schwere Wirtschaftskrise. Die Staatsschulden belaufen sich auf gut 330 Milliarden Dollar. Rund 40 Prozent der Argentinier sind von Armut betroffen. Fernández war am Donnerstag zu einer mehrtägigen Europareise in Rom eingetroffen, um über die Schulden seines Landes zu verhandeln. Nach seinem Treffen mit Merkel will er nach Spanien und Frankreich weiterreisen. Fernández ist seit Dezember im Amt. Der Mitte-Links-Politiker hatte sich bei der Präsidentschaftswahl im Oktober deutlich gegen den wirtschaftsliberalen Amtsinhaber Mauricio Macri durchgesetzt.