Merkel empfängt Australiens Regierungschef Turnbull

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Montagabend (18.45 Uhr) den australischen Premierminister Malcolm Turnbull in Berlin. Bei einem gemeinsamen Abendessen wollen die beiden Politiker im Kanzleramt über die bilateralen Beziehungen sowie regionale, globale und wirtschaftspolitische Fragen sprechen. Vor dem Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Australiens Premier Turnbull ist zu Gast im Kanzleramt © AFP

Turnbull befindet sich derzeit auf einer Reise durch Europa. Am Samstag hatte er die britische Premierministerin Theresa May getroffen. Am Dienstag reist Turbull nach Frankreich weiter, um an einer Gedenkveranstaltung anlässlich des hundertsten Jahrestags der Schlacht von Villers-Bretonneux im Ersten Weltkrieg teilzunehmen.