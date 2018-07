Merkel empfängt Diplomatisches Corps zum Jahresempfang auf Schloss Meseberg

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Freitag auf Schloss Meseberg das Diplomatische Corps zum traditionellen Jahresempfang (16.30 Uhr). Das Defilee und die Begrüßung der in Deutschland akkreditierten Botschafter sowie der Leiter einiger in Deutschland ansässiger internationaler Organisationen erfolgt im Gartensaal des Schlosses.

Schloss Meseberg in Brandenburg © AFP

Anschließend halten Merkel und der Apostolische Nuntius Nikola Eterovic kurze Ansprachen im Schlossgarten. Der Erzbischof ist der Doyen des Diplomatischen Corps. Das etwa 70 Kilometer nördlich von Berlin gelegene Barockschloss Meseberg aus dem 18. Jahrhundert dient als Gästehaus der Bundesregierung.