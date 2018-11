Merkel empfängt EU-Kommissionspräsident Juncker in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt heute EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Kanzleramt in Berlin. Geplant sind ein Mittagessen und ein Meinungsaustausch zu europapolitischen Themen. Juncker spricht am Montag auch bei einem Wirtschaftsforum in Berlin. Merkel wiederum hält am Dienstag eine Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.

Juncker und Merkel beim Treffen der EVP in Helsinki © AFP

Die beiden treffen sich inmitten der Verhandlungen der EU über eine Brexit-Vereinbarung mit Großbritannien sowie vor dem Hintergrund eines erstarkenden Nationalismus in vielen europäischen Ländern. Erst am Sonntag hatte Merkel bei den Feiern zum Ende des Ersten Weltkrieges in Paris vor einer Gefahr für das "europäische Friedensprojekt" gewarnt. Sie sei in Sorge, dass sich "wieder nationales Scheuklappendenken ausbreitet", sagte Merkel dort.