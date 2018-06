Deutsch-französischer Ministerrat in Schloss Meseberg

Merkel empfängt Macron zu Beratungen über EU-Reform

Meseberg (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Beratungen über Reformen in der EU empfangen. Bei dem Treffen im brandenburgischen Schloss Meseberg nördlich von Berlin wollen Merkel und Macron am Dienstag gemeinsame Vorschläge für den EU-Gipfel am 28. und 29. Juni fertigstellen. Zentrale Themen sind die Asylpolitik, Sicherheit und Verteidigung sowie eine Reform der Eurozone.

Schloss Meseberg wartet auf die Gäste © AFP

Am Nachmittag kommen noch eine Reihe Minister aus beiden Ländern zum deutsch-französischen Ministerrat in Meseberg hinzu.

Macron hat weitgehende Vorschläge für eine Stärkung der Eurozone vorgelegt, um die Währungsunion krisenfester zu machen. Einige der Vorschläge - insbesondere die Schaffung eines milliardenschweren Eurozonen-Haushalts und des Postens eines europäischen Finanzministers - stoßen in Berlin aber auf Vorbehalte. Merkel und Macron bemühen sich schon seit geraumer Zeit um einen Kompromiss.

Durch den unionsinternen Asylstreit, der Merkel stark geschwächt hat, ist auch die Flüchtlingspolitik erneut in den Mittelpunkt gerückt. Deutschland und Frankreich wollen unter andere ein gemeinsames EU-Asylsystem mit vergleichbaren Standards in allen Ländern. Zudem wollen beide die EU-Grenzschutzbehörde Frontex stärken.

Der EU-Gipfel Ende Juni gilt als wichtiger Termin, um Reformen in der Europäischen Union anzustoßen. Die EU ist durch den Brexit, durch die Politik von US-Präsident Donald Trump sowie durch Wahlerfolge von EU-Kritikern in mehreren Mitgliedstaaten unter massiven Druck geraten.