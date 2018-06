Merkel empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Freitag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin. Bei den Gesprächen im Bundeskanzleramt geht es vor allem um die Vorbereitung des Nato-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel Mitte Juli. Nach dem Treffen ist gegen 14.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz von Merkel und Stoltenberg geplant.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg © AFP

Ein zentrales Thema bei dem Gipfel in Juli dürfte die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten werden. Die Nato hatte 2014 vereinbart, dass ihre Mitglieder die Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts "in Richtung zwei Prozent" ihrer Wirtschaftsleistung erhöhen. Deutschland kommt seit Jahren nur auf rund 1,2 Prozent und strebt bis 2025 1,5 Prozent an.