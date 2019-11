Merkel empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Donnerstag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Kanzleramt. Bei dem Arbeitsbesuch wird es neben aktuellen Fragen auch um den bevorstehenden Nato-Gipfel Anfang Dezember in London gehen. Im Anschluss an das Treffen ist um 16.00 Uhr eine Pressekonferenz geplant.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg © AFP

Bei dem Gespräch zwischen Merkel und Stoltenberg dürfte es unter anderem auch um die Militäroffensive des Nato-Mitglieds Türkei in Nordsyrien gehen. Stoltenberg ist zu einem insgesamt viertägigen Besuch in Deutschland. Am Samstag wird er an den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin teilnehmen.