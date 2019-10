Merkel empfängt Sassoli und Tusk in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt heute (11.00 Uhr) den Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli, in Berlin. Bei den Gesprächen im Bundeskanzleramt werde es um europapolitische Fragen gehen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Anschließend wird EU-Ratspräsident Donald Tusk zu einem Besuch im Kanzleramt erwartet (12.30 Uhr).

EU-Parlamentspräsident David Sassoli © AFP

Sassoli reist am Nachmittag weiter nach London, wo er vom britischen Premierminister Boris Johnson empfangen wird. In Merkels Gesprächen mit den beiden EU-Spitzenvertretern dürfte es insbesondere um den Brexit gehen. Die EU verlangt von der britischen Regierung bis zum kommenden Freitag einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen. Am Montag wurden die Gespräche in Brüssel wieder aufgenommen.