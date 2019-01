Merkel empfängt Sternsinger im Kanzleramt

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Montag Sternsinger im Kanzleramt (11.00 Uhr). Insgesamt sind 108 Mädchen und Jungen aus allen 27 deutschen Diözesen bei der Kanzlerin zu Gast. Sie vertreten die Kinder und Jugendlichen, die sich rund um das Dreikönigsfest bundesweit in über 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der Aktion Dreikönigssingen beteiligen.

Merkel empfängt Sternsinger im Kanzleramt © AFP

Seit 1984 bringen die Sternsinger ihren Segen "Christus segne dieses Haus" jedes Jahr ins Bundeskanzleramt. Merkel selbst empfängt die Sternsinger zum 14. Mal.