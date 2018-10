Merkel empfängt chilenischen Präsidenten Piñera

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft heute den chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera in Berlin. Vor einem gemeinsamen Mittagessen empfängt die Kanzlerin ihren Gast im Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren (12.00 Uhr). Im Mittelpunkt der anschließenden Gespräche sollen die bilateralen Beziehungen, die regionale Lage sowie die Beziehungen Lateinamerikas zur Europäischen Union stehen.

Chiles Präsident Sebastián Piñera © AFP

Piñera ist seit dem 11. März Präsident Chiles. Mit der Wahl des 68-jährigen Milliardärs vollzog Chile wie weitere südamerikanische Länder einen Rechtsruck. Auch in Argentinien, Brasilien und Peru sind in den vergangenen Jahren konservative Präsidenten an die Macht gekommen. In Brasilien greift mit dem Rechtspopulisten Jair Bolsonaro bei der Stichwahl am 28. Oktober nun sogar ein rechtsextremer Politiker nach der Macht.