Merkel empfängt irakischen Regierungschef im Kanzleramt

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Dienstag (10.30 Uhr) den irakischen Ministerpräsidenten Mustafa Kadhemi in Berlin. Bei dem Gespräch wird es nach Angaben der Bundesregierung neben den bilateralen Beziehungen auch um Themen der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit gehen.

Kadhemi (l.) mit Macron in Paris © AFP

Aber auch die Eindämmung der Corona-Pandemie, der gemeinsame Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sowie regionale und internationale Themen stünden auf der Tagesordnung, teilte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz mit. Am Montag war Kadhemi in Paris vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen worden. Kadhemi hatte im Mai die Regierungsgeschäfte in Bagdad übernommen, nachdem die Vorgängerregierung unter Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi nach monatelangen Massenprotesten zurückgetreten war.