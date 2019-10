Deutsch-niederländische Regierungskonsultationen unter anderem über Klimapolitik

Merkel empfängt niederländischen Ministerpräsidenten Rutte in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte am Mittwoch zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen empfangen. Merkel begrüßte Rutte am Mittag im Kanzleramt. Im Anschluss an ein Gespräch der beiden Regierungschefs sollte eine gemeinsame Plenarsitzung der deutschen und niederländischen Regierungsdelegationen abgehalten werden. Darin sollte es nach Angaben der Bundesregierung um die Themen Europa, Klima und Energie, Digitalisierung sowie die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gehen.

Merkel begrüßt Rutte im Kanzleramt © AFP

Zuletzt hatten Merkel und Rutte Ende August bei einer Sitzung des deutsch-niederländischen Klimakabinetts über den Klimawandel gesprochen und eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Merkel hatte damals betont, dass Deutschland unter anderem in der Verkehrspolitik von dem Nachbarland lernen könne. Zudem hatte sie sich hinter den niederländischen Vorstoß, sich zu einer europaweiten Reduzierung der Treibhausgase um 55 Prozent zu verpflichten, gestellt.