Merkel empfängt österreichischen Kanzler Kurz zu Antrittsbesuch in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Mittwoch (12.00 Uhr) den neuen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz zu seinem Antrittsbesuch in Berlin. Bei dem Gespräch wollen beide Politiker über bilaterale und internationale Themen sowie die Europapolitik beraten (Pk. gegen 13.15 Uhr). Am Donnerstagmorgen wird Kurz dann von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen.

Kurz bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel am Dienstag © AFP

Kurz hatte im Oktober mit seiner konservativen ÖVP die Parlamentswahl in Österreich gewonnen und dann mit der rechtspopulistischen FPÖ eine Regierungskoalition gebildet. In einigen europapolitischen Fragen vertritt der 31-Jährige gegensätzliche Auffassungen zu Merkel. So hat er sich in der Flüchtlingsdebatte hinter Länder wie Polen oder Ungarn gestellt, die eine Umverteilung von Migranten in der EU nach festgelegten Quoten ablehnen.