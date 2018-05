Merkel empfängt vor EU-Balkan-Gipfel die Staatsspitzen von Bosnien und Kosovo

Berlin (AFP) - Eine Woche vor dem Westbalkan-Gipfel der EU empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch die Staatsspitzen des Kosovo und von Bosnien-Herzegowina. Zunächst ist der kosovarische Präsident Hashim Thaci zu Gast im Kanzleramt (17.30 Uhr). Danach empfängt Merkel das dreiköpfige bosnische Staatspräsidium, das die Bevölkerungsgruppen in dem Land repräsentiert - den Bosnier Bakir Izetbegovic, den Serben Mladen Ivanic und den Kroaten Dragan Covic (19.00 Uhr).

Thaci bei Zeremonie für von Serben ermordete Albaner © AFP

Merkels Beratungen finden vor dem Westbalkan-Gipfel von Sofia nächste Woche am Donnerstag statt, bei dem es um die Beziehungen zwischen der EU und den Staaten der Region gehen soll. Während Albanien, Mazedonien, Montenegro und Serbien bereits offiziell den Status als EU-Beitrittskandidat haben, gelten Bosnien und Kosovo als Nachzügler bei der Annäherung an die EU. Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft in absehbarer Zeit haben sie nicht.