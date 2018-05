Bundeskanzlerin empfängt neuen slowakischen Regierungschef in Berlin

Merkel fordert Aufklärung von Mord an Journalist in der Slowakei

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Aufklärung des Mordes an einem slowakischen Journalisten gefordert. Bei einem Treffen mit dem slowakischen Regierungschef Peter Pellegrini am Mittwoch in Berlin habe sie deutlich gemacht, "dass wir uns wünschen und auch erwarten", dass alles getan werde, um den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak aufzuklären, sagte Merkel.

Angela Merkel und Peter Pellegrini in Berlin © AFP

Kuciak und seine Verlobte waren am 25. Februar tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Ermordung des Paars im Zusammenhang mit Recherchen des Journalisten stand. Kuciak wollte einen Artikel über mutmaßliche Verbindungen höchster politischer Kreise im Land zur italienischen Mafia veröffentlichen. Der Fall hat die Slowakei in Aufruhr versetzt. Nach Anti-Korruptions-Protesten trat Regierungschef Robert Fico zurück.

Ficos Nachfolger und ehemaliger Stellvertreter Pellegrini hatte Ende März eine neue Regierung gebildet und versprochen dafür zu sorgen, dass Kriminelle für ihre Taten bestraft würden.

Bei dem Treffen am Mittwoch sei es auch darum gegangen, inwiefern die Entführung des Vietnamesen Trinh Xuan Thanh in Berlin im vergangenen Jahr mit Geschehnissen in der Slowakei zusammenhängen könnte, sagte Merkel. Ficos ehemaliger Stellvertreter Pellegrini sicherte in diesem Fall Unterstützung zu. Die Slowakei werde alle Informationen an die deutsche Seite geben, die verlangt würden, sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel.

Der Unternehmer Thanh war im Juli in Berlin verschleppt und auf unbekanntem Wege nach Vietnam gebracht worden. Dort wurde er inzwischen wegen Wirtschaftsstraftaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der aus Vietnam stammende und zuletzt in Tschechien lebende 47-jährige Long N. H. steht im Zusammenhang mit der Entführung als mutmaßlicher Helfer seit vergangener Woche in Berlin vor Gericht.