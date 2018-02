Merkel gibt Namen der CDU-Kabinettsmitglieder bekannt

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Sonntag die Namen der CDU-Kabinettsmitglieder im Fall eines Zustandekommens der großen Koalition bekannt geben. Am Vortag des Parteitags kommen in Berlin die Spitzengremien der CDU zusammen (ab 16.00 Uhr). Es wird erwartet, dass Merkel zunächst Präsidium und Bundesvorstand über die Personalentscheidungen informiert, bevor sie die Mitglieder ihrer Regierungsmannschaft öffentlich benennt.

Angela Merkel © AFP

Die CDU-Gremien bereiten zudem den Parteitag am Montag vor, auf dem die Delegierten über den mit CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Auf dem Parteitag in Berlin soll zudem die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Generalsekretärin gewählt werden.