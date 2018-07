Kanzlerin mahnt zur Vorsicht: Sprache ist ein Ausdruck von Denken

Merkel kritisiert "schroffen" Ton im Unionsstreit um Asylpolitik

Berlin (AFP) - Der "schroffe" Ton im Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zufolge Schaden angerichtet und Politikverdrossenheit befördert. In ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz hob Merkel am Freitag hervor, dass sie es ganz klar befürworte, Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Die Form der Auseinandersetzung sei aber "sicherlich noch verbesserungsfähig".

Angela Merkel © AFP

"Die Tonalität war oft sehr schroff", blickte die Kanzlerin auf den gut vierwöchigen Streit mit CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer zurück, der die große Koalition nach nur rund hundert Tagen an den Rand ihrer Existenz gebracht hatte. Durch die Art und Weise, wie der Konflikt ausgetragen wurde, sei "Schaden" entstanden und Politikverdrossenheit befördert worden, kritisierte Merkel.

Seehofer hatte die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der deutschen Grenze gefordert und wollte dies im Zweifel auch im nationalen Alleingang durchsetzen. Merkel lehnte dies ab und verwies dabei auf ihre Richtlinienkompetenz als Kanzlerin. Über die Frage entzündete sich ein heftiger Streit in der Union, der von Seiten Seehofers und seiner Partei in teilweise ungewöhnlich hartem Ton geführt wurde.

"Ich messe der Sprache eine sehr, sehr große Bedeutung zu", sagte Merkel. Sie werde sich daher "gegen bestimmte Erosionen von Sprache" immer wieder wenden, da Worte auch Ausdruck von Denken seien. "Das ist ein Ausdruck von politischer Kultur, der kann Spaltung auch befördern", warnte die CDU-Vorsitzende. Die Regierung müsse nun zeigen, dass sie "schwierige Probleme auch in einer anderen Tonalität lösen" könne.

Seehofer hatte im Zuge der Auseinandersetzung der CSU seinen Rücktritt als Parteichef und Innenminister angeboten, nahm davon jedoch später wieder Abstand. Merkel sagte am Freitag auf eine Frage, dass sie im Verlauf des heftigen Streits nicht an Rücktritt gedacht habe.

Ohne Seehofer ausdrücklich beim Namen zu nennen, warnte sie den Innenminister, den gefundenen Kompromiss in der Flüchtlingspolitik erneut in Frage zu stellen. Die gefundene Lösung entspreche nun genau den Richtlinien, "die für mich wichtig sind", betonte Merkel und wiederholte ihr zentrales Anliegen, dass Deutschland im Umgang mit Flüchtlingen an der Grenze nicht einseitig, nicht unabgestimmt und nicht zu Lasten Dritter vorgeht.

Für sie sei klar, "dass Minister nur jemand sein kann, der diese Richtlinienkompetenz akzeptiert", sagte Merkel. "Darauf setze ich. Dann kann auch Zusammenarbeit funktionieren. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte Zusammenarbeit in einer Regierung nicht funktionieren."