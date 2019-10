IKG-Präsidentin lobt Einsatz der Kanzlerin für jüdische Bürger

Merkel mit Theodor-Herzl-Preis des Jüdischen Weltkongresses ausgezeichnet

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Montag mit dem Theodor-Herzl-Preis des Jüdischen Weltkongresses ausgezeichnet worden. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), lobte Merkels "Einsatz für jüdische Bürger in unserem Land, für Europa und für Israel als jüdischen Staat" bei der Verleihung in München.

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch (l.) und Kanzlerin Angela Merkel © AFP

Der Preis sei gerade jetzt ein Anlass zum Feiern und "ein Grund für Optimismus", erklärte Knobloch einer Mitteilung der IKG zufolge. Dieser Optimismus sei besonders nötig, denn ein gewalttätiger Antisemitismus nehme weltweit immer stärker zu. "Gegen den immer gleichen, alt-neuen Hass auf alles Jüdische, gegen die Feinde von Demokratie, Freiheit und Toleranz – und nichts anderes sind Judenhasser – müssen wir Demokraten vereint aufstehen, vom einfachen Bürger bis hinauf in die höchsten Regierungsämter", forderte Knobloch.

Knobloch fügte hinzu, es bleibe das Ziel, die Welt zu einem besseren Ort für Juden zu machen. "Gerade heute, da wir immer öfter in einen Abgrund von Hass und Intoleranz blicken müssen – zuletzt erst gestern angesichts des erschütternden Wahlergebnisses in Thüringen", sagte sie. Die AfD in Thüringen war am Sonntag bei der Landtagswahl mit 23,4 Prozent der Stimmen zweitstärkste Partei hinter der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow geworden.

Mit dem Theodor-Herzl-Preis werden der IKG zufolge jährlich Persönlichkeiten geehrt, die sich für eine sichere und tolerante Welt für das jüdische Volk einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören demnach unter anderem der ehemalige US-Außenminister Colin Powell, der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden und der frühere israelische Präsident Schimon Peres.