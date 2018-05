Merkel nimmt an Konferenz der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU teil

Frankfurt/Main (AFP) - Die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel nimmt am Montag an der Konferenz der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden in Frankfurt am Main teil. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Mike Mohring, und dem hessischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Boddenberg geplant (15.30 Uhr).

Angela Merkel © AFP

Schwerpunkte der am Dienstag andauernden Konferenz sind die Themen Integration und Asylpolitik, bezahlbares Wohnen und die Stärkung des Finanzplatzes Deutschland. Der Fraktionsvorsitzendenkonferenz gehören sämtliche CDU/CSU-Fraktionsvorstände an. Sie treffen sich einmal jährlich, um über gemeinsame, bundesländerübergreifende Initiativen und Anträge zu beraten.