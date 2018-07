Kanzlerin: Es geht um Ausrüstung, nicht um Aufrüstung

Merkel rechtfertigt Anstieg der Verteidigungsausgaben

Berlin (AFP) - Wenige Tage vor Beginn des Nato-Gipfels in Brüssel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Anstieg der deutschen Verteidigungsausgaben verteidigt. Es gehe um "Ausrüstung und nicht etwa um Aufrüstung", sagte Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Es sei nötig, sich auf "neue Herausforderungen" vorzuzbereiten. "Und wie überall gibt es natürlich einen sehr starken technologischen Wandel", fügte Merkel hinzu.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) © AFP

Deshalb seien in den vergangenen Jahren die Verteidigungsausgaben gestiegen, und auch der Haushalt für 2019 weise noch einmal steigende Verteidigungsausgaben aus. "Gleichzeitig erhöhen wir aber auch die Ausgaben für Entwicklungshilfe", sagte Merkel. "Das heißt, wir haben ein Gesamtkonzept, aber wir müssen eben auch unsere Bundeswehr gut ausrüsten. Das sind wir auch den vielen Soldatinnen und Soldaten schuldig, die sich für unsere Sicherheit einsetzen."

Das Bundeskabinett hatte am Freitag den Haushaltsentwurf für 2019 beschlossen. Für den Verteidigungsetat soll dabei eine deutliche Aufstockung geben: Für 2019 sind für das Ressort von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) 42,9 Milliarden Euro vorgesehen - rund vier Milliarden Euro mehr als 2018 und 650 Millionen Euro mehr als im Frühjahr in den Eckwerten veranschlagt.

Die sogenannte Nato-Quote steigt damit 2019 auf 1,31 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Von dem 2014 mit den Nato-Partnern vereinbarten Ziel, einen Wehretat von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erreichen, ist die Bundesregierung allerdings weiterhin deutlich entfernt. Dies hatte zuletzt vor allem US-Präsident Donald Trump kritisiert und Deutschland vorgeworfen, im Verteidigungsbereich auf die USA zu setzen und nicht genug für die Lastenteilung im Bündnis zu tun.

Am kommenden Mittwoch und Donnerstag treffen sich Vertreter der 29 Mitgliedstaaten der Nato in Brüssel zu einem Gipfel, bei dem es nach Merkels Worten darum geht, das Bündnis "auf die Aufgaben der Zukunft gut vorzubereiten" und dafür die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. "Wir brauchen die Nato auch im 21. Jahrhundert, weil sie Garant für unsere Sicherheit ist und zwar als transatlantisches Bündnis", sagte Merkel.