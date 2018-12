Hochschulpräsident nennt Kanzlerin eine der "am stärksten bewunderten" Figuren

Merkel redet im Mai an der Harvard-Universität

Washington (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im Mai eine Rede an der Harvard University in den USA halten, einer der angesehensten Hochschulen der Welt. Wie die Universität im Ostküstenstaat Massachusetts am Freitag mitteilte, ist Merkel als Hauptrednerin bei der akademischen Abschlussfeier am 30. Mai vorgesehen.

Merkel nach ihrer Abschiedsrede © AFP

Harvard-Präsident Larry Bacow bezeichnete Merkel als eine der "am stärksten bewunderten und einflussreichsten" politischen Führungspersönlichkeiten unserer Zeit. Sie habe den Kurs "nicht nur ihrer Nation, sondern von Europa und der Welt" geprägt.

Merkels Harvard-Termin wurde bekanntgegeben, während der CDU-Parteitag in Hamburg über ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin im Parteivorsitz zu entscheiden hatte.