Kanzlerin will Ministerpräsident Morawiecki und Präsident Duda treffen

Merkel reist am Montag nach Polen

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Montag zu ihrem Antrittsbesuch nach Polen. In Warschau soll sie gegen 18.00 Uhr von dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen werden, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte. "Bei einem anschließenden Gespräch werden Fragen der bilateralen Beziehungen sowie europa- und außenpolitische Themen erörtert."

Angela Merkel © AFP

Im Anschluss an das Treffen mit dem Regierungschef kommt Merkel den Planungen zufolge mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda zusammen. Nach ihrem Besuch in Frankreich am Freitagnachmittag ist die Reise nach Polen die zweite Auslandsreise der Kanzlerin nach ihrer Wiederwahl.