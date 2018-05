Merkel reist zu zweitägigem Besuch nach Portugal

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch nach Portugal. Vorgesehen sind Gespräche mit Ministerpräsident Antonio Costa und Präsident Marcelo Rebelo de Sousa über bilaterale, europapolitische und internationale Themen. Nach dem Treffen mit Costa am Donnerstag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant.

Angela Merkel © AFP

Am Mittwoch reist Merkel zunächst nach Porto, wo sie unter anderem mit Studenten des Instituts für Gesundheitsforschung und Innovation über die Zukunft Europas diskutieren will. Vorgesehen ist auch die Besichtigung und Einweihung eines Entwicklungs- und Technologiezentrums der Firma Bosch in der Stadt Braga.