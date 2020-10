Staats- und Regierungchefs sollten bei Treffen über China beraten

Merkel sagt wegen Corona EU-Gipfel im November in Berlin ab

Brüssel (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den für November geplanten EU-Sondergipfel in Berlin wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Angesichts der Lage müsse die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf das Treffen verzichten, sagte Merkel am Freitag in Brüssel. Sie verwies dabei auf mögliche Infektionsgefahren für die Teilnehmer. Deshalb sei die Absage "eine notwendige Botschaft".

Merkel in Brüssel © AFP

Merkel hatte das Sondertreffen erst beim letzten EU-Gipfel Anfang Oktober angekündigt. Es sollte am 16. November in Berlin stattfinden und sich den Beziehungen zu China widmen.

Der EU-Gipfel diese Woche hat aber gezeigt, dass angesichts der steigenden Infektionszahlen persönliche Treffen in absehbarer Zeit schwierig werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin mussten das Treffen wegen Kontakten zu positiv getesteten Personen vorzeitig verlassen. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell konnten aus diesem Grund gar nicht erst teilnehmen.