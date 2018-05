Merkel schließt zweitägigen Besuch in Portugal ab

Lissabon (AFP) - Am zweiten Tag ihres Besuches in Portugal trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa. Im Anschluss an das Gespräch in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon kommt Merkel erneut mit Ministerpräsident António Costa zusammen, der sie am Mittwoch bereits in Porto empfangen hatte.

Merkel wird von Costa in Porto empfangen © AFP

Nach den Gesprächen über bilaterale, europapolitische und internationale Themen ist für den Mittag eine gemeinsame Pressebegegnung (11.30 Uhr) mit Costa geplant.