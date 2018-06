Kanzlerin trifft König Abdullah II. und Bundeswehrsoldaten

Merkel sichert Jordanien Unterstützung Deutschlands zu

Amman (AFP) - Bei ihrem Besuch in Jordanien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Hilfe bei Wirtschaftsreformen und der Versorgung von Flüchtlingen zugesichert. Nach einem Gespräch mit König Abdullah II. kündigte Merkel am Donnerstag in Amman einen Finanzkredit in Höhe von 100 Millionen Dollar an, um Jordanien die Umsetzung der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) verordneten Reformen zu erleichtern. Die Kanzlerin äußerte ihre "große Hochachtung" für Ammans Leistungen bei der Versorgung hunderttausender Flüchtlinge vor allem aus Syrien.

König Abdullah II. begrüßt Merkel in Amman © AFP

Sie wisse, dass Jordanien eine "schwierige Periode" durchlaufe, in der sich die Früchte der Reformen erst Schritt für Schritt zeigten, sagte Merkel weiter. Die Tatsache, dass sie von einer Wirtschaftsdelegation begleitet werde, zeige das Interesse Deutschlands an Investitionen in Jordanien.

Sie habe im Gespräch mit dem König diesbezüglich einen "sehr engen Austausch" vorgeschlagen. Zugleich mahnte die Kanzlerin, das Vertrauen in das Land und die Rahmenbedingungen in Jordanien müsse "noch wachsen". Es gebe aber eine große Bereitschaft deutscher Unternehmen, dort tätig zu werden.

Im Mittelpunkt der Gespräche im Husseiniye-Palast in Amman standen neben Wirtschaftsfragen auch die Lage der syrischen Flüchtlinge. Jordanien hat fast 700.000 Flüchtlinge aus dem benachbarten Kriegsland Syrien aufgenommen, die teils unter sehr schwierigen Bedingungen leben. Bei der gewaltigen Herausforderung, diese Menschen zu versorgen, unterstützt die Bundesrepublik Jordanien auch finanziell.

"Deshalb sind wir voll großer Hochachtung für das, was geleistet wird", sagte Merkel. Die Zusammenarbeit mit Jordanien solle sich darauf "fokussieren, dass wir einerseits den Flüchtlingen helfen, aber andererseits nicht vergessen, dass die Menschen, die in Jordanien leben, vor allen Dingen genauso auch für sich eine gute Zukunft brauchen".

König Abdullah II. sagte, Deutschland habe "die große Bürde, die Last der Flüchtlinge, die uns aus der syrischen Krise erwachsen sind, sehr wohl verstanden und versucht, uns zu helfen". An dem Treffen im Husseiniye-Palast nahmen auch Kronprinz Al Hussein ibn Abdullah II. und der neue Ministerpräsident Omar al-Rassas teil.

Merkel hob zudem hervor, die verstärkte Zusammenarbeit beider Länder in der Sicherheits- und Außenpolitik diene letztlich auch der Sicherheit der Region insgesamt. Deutschland hat ein großes Interesse an einer politischen Stabilisierung Jordaniens, das gegen einen Schuldenberg ankämpft.

2016 wurde das Königreich vom IWF mit einem Darlehen von mehr als 700 Millionen Dollar gestürzt. Doch lösten damit verknüpfte Sparauflagen großen Unmut in der Bevölkerung aus, nach Massenprotesten aufgrund umstrittener Steuererhöhungen trat die Regierung Anfang Juni zurück. Die Steuererhöhungen wurden wieder zurückgenommen.

Nach ihrer Visite in Amman traf die Kanzlerin am Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak Bundeswehrsoldaten, die dort im Zuge des internationalen Kampfes gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) stationiert sind. Derzeit sind rund 290 Bundeswehrsoldaten an dem Einsatz beteiligt. Merkel dankte den Soldaten für ihren "wichtigen Dienst", der in "unmittelbarem Zusammenhang" mit "unserer Sicherheit zuhause" stehe.

Am Morgen hatte Merkel an der deutsch-jordanischen Universität (GJU) mit rund 150 Studenten über eine ganze Bandbreite von Themen diskutiert, etwa den Syrien-Konflikt, Bildung und die Förderung von Frauen. Die Kanzlerin zeigte sich im Anschluss vom "Enthusiasmus und der Kraft" der an der renommierten Universität eingeschriebenen jungen Menschen beeindruckt.

In der Diskussionsrunde kam auch die Frage der in Deutschland aufgenommenen Menschen auf. Merkel hob hervor, Deutschland müsse ein offenes Land bleiben, aber "natürlich müssen wir mehr ordnen und steuern". Die Kanzlerin räumte ein, die vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen seien, seien auch eine "große Herausforderung". Zudem habe auch "unsere eigene Bevölkerung Wünsche und Sorgen". Dies müsse in einer Balance gehalten werden.