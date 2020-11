Kanzlerin will nicht über mögliche Lösungsansätze spekulieren

Merkel sieht Lösungssuche im EU-Streit mit Ungarn und Polen "ganz am Anfang"

Brüssel (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht nicht von einer schnellen Lösung im EU-Haushaltsstreit mit Ungarn und Polen aus. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft wolle nun "alle Optionen ausloten", die für eine Lösung in Frage kämen, sagte Merkel nach Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend. "Und da stehen wir noch ganz am Anfang." Deshalb wolle sie derzeit auch nicht über Lösungsansätze spekulieren.

Merkel nach der Video-Konferenz mit EU-Kollegen © AFP

Ungarn und Polen hatten am Montag ihre Zustimmung zu einem 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket bestehend aus dem EU-Haushaltsrahmen für die kommenden sieben Jahre und dem Corona-Hilfsfonds verweigert. Grund sind Pläne, EU-Gelder bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze künftig zu kürzen. Insbesondere Länder im Süden Europas fürchten nun, dass sich die Auszahlung dringend benötigter Corona-Hilfen verzögern wird.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten am Abend bei einer Video-Konferenz nur kurz über die Haushaltsblockade beraten. Merkel stellte dabei die Lage für den deutschen EU-Vorsitz dar. Danach äußerten sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki und ihr slowenischer Kollege Janez Jansa. EU-Ratspräsident Charles Michel entschied dann, die Frage außerhalb des Gipfels weiterzuberaten.