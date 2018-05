Merkel spricht bei Festakt zum 70-jährigen Bestehen der Frauen Union der CDU

Frankfurt/Main (AFP) - Die Frauen Union der CDU feiert am Samstag in Frankfurt am Main ihr siebzigjähriges Bestehen. Nach der Eröffnung der Veranstaltung (11.00 Uhr) durch die Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz, hält die CDU-Vorsitzende Angela Merkel die Festrede. Die Frauen Union gehört zu den sieben Vereinigungen der CDU, die sich wie etwa auch die Senioren-Union oder die Junge Union gezielt an bestimmte Mitgliedergruppen richten.

Angela Merkel © AFP

Der Frauen Union gehören rund 110.000 Mitglieder an. Sie versteht sich als Lobby für die Anliegen von Frauen in der CDU und in der Politik. Ihr gehören alle weiblichen CDU-Mitglieder an, wenn sie der Aufnahme nicht ausdrücklich widersprechen.