Merkel spricht mit Studenten, Professorinnen, Soldatinnen und Polizisten

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tauscht sich am Dienstag (10.00 Uhr) mit Studierenden aus. In der Videokonferenz, die zu einer Reihe von digitalen Dialogen der Kanzlerin gehört, sollen auch wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Professorinnen und Professoren zu Wort kommen. Eines der Themen ist die Situation in der Corona-Pandemie. Die Veranstaltung wird live auf www.bundesregierung.de übertragen.

Angela Merkel © AFP

Am Nachmittag spricht Merkel außerdem in einer Videokonferenz mit Soldatinnen und Soldaten sowie Polizistinnen und Polizisten in verschiedenen ausländischen Einsatzgebieten. Nach Regierungsangaben will sie damit ihre "besondere Wertschätzung" für die im Ausland eingesetzten Frauen und Männer in Uniform ausdrücken.