Merkel stellt sich vor Sommerpause den Fragen von Journalisten

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich heute bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz den Fragen der Hauptstadtjournalisten (10.30 Uhr). Bei dem Auftritt in der Bundespressekonferenz will die Kanzlerin Fragen zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik beantworten, wie die Bundesregierung ankündigte. In den vergangenen Jahren nutzte Merkel diese Gelegenheit in der Regel für ausführliche Erörterungen ihrer Politik.

Am Mittwoch Geburtstag, am Freitag Pressekonferenz © AFP

Die jährliche Pressekonferenz vor dem Sommerurlaub der Kanzlerin hat eine lange Tradition. Die Veranstaltung in diesem Jahr ist die erste, die Merkel nicht mehr als CDU-Vorsitzende bestreitet. Auch hat sie inzwischen klargestellt, dass sie nicht noch einmal als Kanzlerin kandidieren will. Im vergangenen Jahr stand der Streit der Schwesterparteien CDU und CSU über die Migrationspolitik im Mittelpunkt der Sommerpressekonferenz.