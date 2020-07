Merkel stimmt sich zum Auftakt von EU-Vorsitz mit EU-Kommission ab

Brüssel (AFP) - Die Bundesregierung stimmt sich zum Auftakt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag mit der EU-Kommission ab (15.00 Uhr). An der Video-Konferenz nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehrere Minister teil. Im Anschluss hält Merkel zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Pressekonferenz ab (16.30 Uhr). Am Abend ist auch eine Video-Konferenz der Kommission mit Vertretern von Bundestag und Bundesrat geplant (18.00 Uhr).

Merkel und von der Leyen © AFP

Deutschland hatte am Mittwoch für ein halbes Jahr den Vorsitz im EU-Rat der Mitgliedstaaten übernommen. Die Bundesregierung hat damit Einfluss auf Themenschwerpunkte und Zeitpläne für die Beschlussfassung im Rat der Mitgliedstaaten. Deutsche Minister werden die regelmäßigen Treffen mit ihren Ressortkollegen aus den anderen 26 EU-Ländern leiten. Schwerpunkt in der Anfangsphase ist vor allem die Bewältigung der Corona-Krise.