Merkel trifft CDU-Kreisvorsitzende zu Konferenz in Berliner Parteizentrale

Berlin (AFP) - Im Zuge der Beratungen über ein neues Grundsatzprogramm der CDU findet am Mittwoch in der Parteizentrale in Berlin eine Kreisvorsitzendenkonferenz statt (ab 13.00 Uhr). Zum Auftakt will die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede halten. Im Anschluss diskutiert CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer mit den Teilnehmern des Treffens.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel (r.) © AFP

Die Christdemokraten wollen sich bis Ende 2020 ein neues Grundsatzprogramm geben. Kramp-Karrenbauer absolviert derzeit in ganz Deutschland Veranstaltungen, um im Rahmen einer "Zuhörtour" mit CDU-Mitgliedern über das neue Programm zu diskutieren.