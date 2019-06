Kanzlerin führt Gespräche über aktuelle Krisenherde

Merkel trifft Erdogan und Putin am Rande des G20-Gipfels

Osaka (AFP) - Am Rande des G20-Gipfels in Japan setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag ihre bilateralen Gespräche fort. Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan will die Kanzlerin dabei über die Lage im Kriegsland Syrien beraten, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Osaka mitteilte. Zudem soll es um die Unterstützung der EU für die mehr als drei Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei gehen.

Merkel beim G20-Gipfel © AFP

Danach ist ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant. Mögliche Themen sind die Krisen im Mittleren Osten und der Konflikt in der Ost-Ukraine. Bereits am Freitag war die Kanzlerin am Rande des Gipfels mit US-Präsident Donald Trump und mit Chinas Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen zusammengekommen.