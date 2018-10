Auch Treffen mit Südkoreas Präsident Moon in Brüssel

Merkel trifft bei Asem-Gipfel Regierungschefs aus Russland und China

Brüssel (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Europa-Asien-Gipfel in Brüssel zu einer Reihe bilateraler Gespräche genutzt. Sie traf am Freitag den chinesischen Regierungschef Li Keqiang und den russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew, wie es aus deutschen Delegationskreisen hieß. Auch mit Südkoreas Präsident Moon Jae In gab es demnach ein Treffen.

Medwedew und Merkel © AFP

An dem am Donnerstagabend eröffneten Gipfel nehmen Regierungsvertreter aus 51 Staaten teil. Das Treffen steht unter dem Motto "Globale Partner für globale Herausforderungen". Angesichts des protektionistischen Kurses von US-Präsident Donald Trump will die EU mit dem Gipfel ein Zeichen für einen freien Welthandel setzen.

Merkel hatte angekündigt, nach jeweiliger Lage in den Ländern in ihren bilateralen Gesprächen auch "Fragen der Menschenrechte, der Werte" anzusprechen. Zum Auftakt am Donnerstag hatte die Kanzlerin bereits Japans Regierungschef Shinzo Abe, den mongolischen Präsidenten Battulga Khaltmaa und Singapurs Ministerpräsidenten Lee Hsien Loong getroffen.