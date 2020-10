Merkel trifft belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Dienstag die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja in Berlin. Bei dem Gespräch im Kanzleramt (15.00 Uhr) soll es nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert um die Entwicklung in Belarus nach der Präsidentschaftswahl im August gehen. Mit dem Treffen wolle Merkel ihre Unterstützung für einen Dialog in Belarus deutlich machen. Im Anschluss trifft sich Tichanowskaja außerdem mit Vertretern der Grünen.

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja © AFP

In Belarus gibt es seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl anhaltende Proteste. Angesichts des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen Regierungskritiker war Tichanowskaja kurz nach der Wahl nach Litauen geflohen. Die EU erkennt den von Präsident Alexander Lukaschenko proklamierten Wahlsieg nicht an.