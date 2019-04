Merkel trifft irischen Premierminister Varadkar zu Gespräch über den Brexit

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist heute zu einem Treffen mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar nach Dublin. Nach Angaben von Merkel soll es um den Brexit und vor allem um die Grenzsituation zwischen der Republik Irland und Nordirland gehen.

Angela Merkel reist nach Dublin © AFP

Merkel hatte am Mittwoch gesagt, es gehe "um den Frieden in Irland". Sie griff damit die Befürchtung vieler Iren auf, dass durch den Brexit wieder eine "harte" Grenze zur britischen Provinz Nordirland entstehen könnte. Das Karfreitagsabkommen von 1998, das den jahrzehntelangen Nordirland-Konflikt beendet hatte, sieht eine Grenze ohne Kontrollen vor. Deshalb werde sie sich in Irland "intensiv" mit der Grenzsituation befassen, kündigte Merkel an.