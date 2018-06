Vereinbarungen auch mit Polen, Ungarn und Tschechien vorgesehen

Merkel trifft mit 14 weiteren Ländern Absprachen über Flüchtlingsrücknahme

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Rande des EU-Gipfels in Brüssel neben den geplanten Abkommen mit Spanien und Griechenland mit 14 weiteren Staaten Absprachen über eine beschleunigte Rückführung von Flüchtlingen getroffen. Das geht aus einem Schreiben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Koalitionspartner SPD und CSU hervor, das AFP am Samstag in Berlin vorlag. Merkel hatte die Partner am Freitagabend über Details der Brüsseler Entscheidungen informiert.

Flüchtlinge nach einem Bootsunglück in Libyen © AFP

Die nun geplanten bilateralen Verwaltungsvereinbarungen sollen es erleichtern, Flüchtlinge wieder zurückzuschicken, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden. Zusagen, zu solchen Abkommen bereit zu sein, gibt es dem Papier Merkels zufolge von Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Litauen, Lettland, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal, Schweden, Tschechien und Ungarn. Die Vereinbarungen sollen Rückführungsprozesse beschleunigen und Rücknahmehindernisse beseitigen.

Die zudem geplanten Abkommen mit Griechenland und Spanien sehen ebenfalls eine erleichterte Rücknahme von dort zuvor registrierten Flüchtlingen vor. Allerdings verpflichtet sich Deutschland im Gegenzug, die Aufnahme von Flüchtlingen aus diesen Ländern zu beschleunigen, von denen bereits Angehörige in Deutschland als schutzbedürftig anerkannt wurden. Entsprechende Fälle sollen "schrittweise abgearbeitet" werden.

Vorgesehen ist dem Papier zufolge auch eine striktere Handhabung bei der Vergabe von Visa für den Schengen-Raum. Dies solle Visa-Missbrauch begegnen und so dazu beitragen, die Zahl der Asylanträge in Deutschland weiter zu verringern. Hintergrund ist demnach, dass mehr als 10.000 Asylsuchende im vergangenen Jahr einen Eintrag im EU-Visa-Informationssystem hatten.