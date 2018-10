Merkel trifft tschechischen Regierungschef in Prag

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist heute zu einem Treffen mit dem tschechischen Regierungschef Andrej Babis nach Prag. Dort ist ein gemeinsames Mittagessen der beiden Politiker geplant. Nach der Begrüßung der Kanzlerin durch Babis treten die beiden vor die Presse (gegen 14.30 Uhr). Anlass für die Reise ist die Erinnerung an den 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Tschechoslowakei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel © AFP

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten in Tschechien ist am Wochenende. Am 28. Oktober 1918 war mit der Unabhängigkeitserklärung die Tschechoslowakei gegründet worden. Nach der "Samtenen Revolution" entstanden 1993 die beiden Staaten Tschechien und Slowakei.