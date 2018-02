Merkel trifft vor EU-Gipfel europäische Kollegen in Brüssel

Brüssel (AFP) - Vor dem EU-Gipfel am Freitag nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagabend an einem Treffen von insgesamt zwölf europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel teil (20.15 Uhr). Es findet auf Einladung des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel im Schloss Val Duchesse im Süden der Hauptstadt statt. Offiziell auf dem Programm steht "die aktuelle Lage Europas".

Angela Merkel © AFP

Die Teilnehmer dürften aber bereits Gipfel-Themen vom Freitag beraten. Dazu gehört die künftige Finanzausstattung der EU im kommenden Jahrzehnt nach dem Brexit und die Wahl des nächsten Kommissionspräsidenten nach der Europawahl im kommenden Jahr. Laut belgischer Regierung nehmen auch die Staats- und Regierungschefs aus Bulgarien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal, Slowakei und Spanien teil.