Li Wenzu dankt der Bundeskanzlerin für ihre Unterstützung

Merkel trifft während Chinabesuch Ehefrauen inhaftierter Menschenrechtsanwälte

Peking (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat während ihres Chinabesuchs die Ehefrauen zweier inhaftierter Menschenrechtsanwälte getroffen. Das teilten die beiden Frauen der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte, dass die Bundeskanzlerin "sich am vergangenen Donnerstag in Peking mit einer Gruppe von Menschenrechtsanwälten und Angehörigen von Inhaftierten getroffen und sich mit diesen über deren Situation ausgetauscht" habe.

Kanzlerin Angela Merkel (r.) und Li Wenzu © AFP

"Ich habe Merkel für ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung für 709 Anwälte gedankt", erklärte Li Wenzu, deren Mann 2015 im Zuge einer Polizeiaktion verschwand, der AFP. Sie habe die Kanzlerin am Donnerstag in Peking getroffen.

Sie habe Merkel gebeten, ihr dabei zu helfen herauszufinden, ob ihr Mann noch lebe, sagte Li. Falls dem so sei, sollte die Kanzlerin sich dafür einsetzen, dass sein Anwalt ihn besuchen könne, teilte sie in einer E-Mail mit. Die Bundeskanzlerin hatte zudem Xu Yan getroffen, deren Mann Yu Wensheng im Januar festgenommen und der "Zerstörung der Staatsmacht" angeklagt worden war.

Staats- und Regierungschefs vermeiden bei Besuchen in China häufig öffentliche Äußerungen zu den Menschenrechtsbedingungen in dem Land und treffen sich eher selten mit Aktivisten oder deren Angehörigen. Merkel hatte das Treffen während ihrer zweitägigen Reise in der vergangenen Woche nicht erwähnt, jedoch erklärt, sie habe die Menschenrechte bei ihrem Gespräch mit Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang thematisiert.

Li Wenzu hatte im vergangenen Monat versucht mit einem 100 Kilometer langen Protestmarsch auf das Schicksal ihres Mannes Wang Quanzhang aufmerksam zu machen. Rechtsanwalt Wang, der politische Aktivisten und Opfer von Landenteignungen vertrat, verschwand 2015 im Zuge einer Polizeiaktion gegen Kritiker der kommunistischen Regierung. Er wurde wegen des Vorwurfs der "Subversion" angeklagt, Anwälte durften ihn nicht besuchen.

Li zeigte der AFP ein Foto von ihrem Treffen mit Merkel, in dem die Kanzlerin ihr die Hand auf die Schulter gelegt hat und die beiden Frauen sich anlächeln. Wang ist der letzte der 709 während der Polizeiaktion im Juli 2015 Festgenommenen, der sich noch in einer Situation rechtlicher Unsicherheit befindet. Für seinen Fall gibt es noch keinen Prozesstermin.