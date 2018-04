Kanzlerin setzt bei Treffen auf "Summe unserer Vorschläge"

Merkel und Macron bekräftigen Willen zur Zusammenarbeit bei EU-Reform

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben ihren Willen zu einer engen Zusammenarbeit bei den EU-Reformen bekräftigt. Beide Regierungen seien sich einig, "dass die Eurozone noch nicht ausreichend krisenfest ist", sagte Merkel am Donnerstag bei einem Treffen mit Macron in Berlin. Beide räumten aber ein, dass es bis zu gemeinsamen Vorschlägen für den EU-Gipfel im Juni noch ein steiniger Weg sei.

Merkel und Macron © AFP

"Es gibt natürlich immer auch unterschiedliche Ausgangspunkte der Meinungen von Deutschland und Frankreich", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron im Humboldt-Forum des Berliner Stadtschlosses. "Wir brauchen offene Debatten und wir brauchen zum Schluss auch die Fähigkeit zum Kompromiss."

Für eine Reform von EU und Eurozone gebe es unterschiedliche Vorschläge aus beiden Ländern. "Ich glaube, wir bringen zum Teil andere Aspekte ein", sagte Merkel. "Aber ich glaube, dass die Summe unserer Vorschläge zum Schluss zu einem guten Ergebnis kommen kann."

Deutschland und Frankreich wollen für den EU-Gipfel im Juni gemeinsame Reformvorschläge erarbeiten. Macron hatte bereits im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Vorschlägen eine Reformdebatte mit angestoßen. Mehrere seiner Forderungen - insbesondere eine Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion durch ein eigenes Eurozonen-Budget und einen EU-Finanzminister - stoßen bei Unionspolitikern jedoch auf Ablehnung.

Merkel ging am Donnerstag nicht konkret auf Macrons zentrale Forderungen ein. Als Projekte für eine Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion nannte die Kanzlerin den geplanten Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds (EWF), die Fertigstellung der Bankenunion und ein gemeinsames Einlagensicherungssystem, zu dem die Bundesregierung "in einer vielleicht nicht unmittelbaren Zukunft, aber in einer ferneren Zukunft" bereit sei.

Macron pochte erneut auf mehr Investitionen in der Eurozone. Zugleich sagte der französische Präsident, es gehe derzeit nicht darum, "über das eine oder andere Instrument" zu sprechen, "sondern dass wir sicher sind, welches Ziel wir erreichen wollen". So sprach er nicht direkt von einem Eurozonen-Budget und einem EU-Finanzminister, ging aber auch nicht näher auf Merkels Vorschlag gemeinsamer Treffen der europäischen Wirtschafts- und Finanzminister ein.

Der Präsident mahnte gleichwohl einen mutigen Umbau Europas an: Die "gemeinsame Souveränität" Europas werde international "auf den Prüfstand gestellt"; zugleich entstünden innerhalb der EU "Zweifel und sehr stark nationalistische Visionen". "Gerade aus diesem Grund ist der Moment, in dem wir uns befinden, absolut entscheidend für die Zukunft unseres Europas."

Vor Deutschland und Frankreich liege bis zum EU-Gipfel im Juni "noch sehr viel Arbeit", sagte der sozialliberale Präsident. Beide Regierungen wollen sich auch bei einem deutsch-französischen Ministerrat am 19. Juni abstimmen.

Der vor knapp einem Jahr zum französischen Präsidenten gewählte Macron hatte sich lange gedulden müssen, bis er mit Merkel konkret über ein gemeinsames Reformprojekt beraten konnte. Er musste zunächst die Bundestagswahl im September abwarten - und dann die knapp sechsmonatige Regierungsbildung in Berlin.

Der "Zauber", der Macrons Anfängen als Präsident innegewohnt habe, habe "ein bisschen konserviert und ein paar Monate weggelegt" werden müssen, räumte Merkel am Donnerstag ein. "Aber jetzt kommt er wieder." Merkel hatte Macron bei seinem Antrittsbesuch in Berlin im Mai 2017 mit dem Satz "Allem Anfang wohnt ein Zauber inne" begrüßt.

Der Gründer der proeuropäischen Bürgerinitiative Pulse of Europe, Daniel Röder, warf Merkel vor, Macron bei seinem Einsatz für Europa allein zu lassen. "Anders als im Koalitionsvertrag angekündigt, hat sich die Bundesregierung bislang zu dem Thema Europa nicht erkennbar positioniert", sagte Röder der "Heilbronner Stimme" (Freitagsausgabe).