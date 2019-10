Kanzlerin und Präsident besuchen vor deutsch-französischem Ministerrat Airbus

Merkel und Macron in Toulouse zusammengetroffen

Toulouse (AFP) - Einen Tag vor dem EU-Gipfel zum Brexit sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Toulouse zusammengekommen. Die Kanzlerin und der Staatschef besichtigten am Mittwoch eine Werkshalle bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus. Anschließend war ein bilaterales Gespräch geplant. Dabei sollte es unter anderem um die Brexit-Verhandlungen und die türkische Militärinvasion in Syrien gehen.

Merkel und Macron treffen sich am Mittwoch in Toulouse © AFP

Am Hauptsitz von Airbus wurden Merkel und Macron von Konzernchef Guillaume Faury und dem deutschen Vorstand René Obermann begrüßt. Sie besichtigten eine Werkshalle, in der das Langstreckenflugzeug Airbus A350 gefertigt wird und sprachen mit Mitarbeitern. "Wir können ein Konkurrent für Boeing sein", sagte die Kanzlerin nach Angaben einer AFP-Reporterin mit Blick auf den US-Flugzeugbauer. An dem Rundgang nahmen auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teil.

Danach sollte in Toulouse ein deutsch-französischer Ministerrat mit weiteren Regierungsmitgliedern stattfinden. Angekündigt waren auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Themen sind unter anderem gemeinsame Rüstungsexporte und der Klimaschutz.

Bei einer Pressekonferenz wollen Merkel und Macron am Abend eine deutsch-französische Erklärung von Toulouse vorstellen (18.15 Uhr). Zum Abschluss nehmen die Kanzlerin und der Präsident an einem Abendessen mit Industrievertretern beider Länder teil. Dazu wird auch die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet.