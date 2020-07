Merkel und Macron vermitteln zwischen Serbien und dem Kosovo

Paris (AFP) - Bei einem Video-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht es am Freitag um den ungelösten Kosovo-Konflikt (ab 10.30 Uhr). Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen dabei zwischen dem neuen kosovarischen Regierungschef Avdullah Hoti und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic vermitteln.

Erster Dialog: Der neu gewählte Premier des Kosovo, Hoti (li.) und Serbiens Präsident Vuciv © AFP

An den ersten direkten Gesprächen zwischen Belgrad und Pristina seit mehr als anderthalb Jahren nimmt auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teil. Am Sonntag ist in Brüssel dann ein persönliches Treffen zwischen Hoti und Vucic geplant. Serbien erkennt die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo bis heute nicht an. Die EU macht dies aber zur Bedingung für einen Beitritt des Landes.