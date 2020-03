Merkel und Ministerpräsidenten beraten über Coronakrise und Energie

Berlin (AFP) - Im Zeichen der Coronakrise treffen sich am Donnerstag (12.00 Uhr) in Berlin die Regierungschefs der Bundesländer zu einer turnusmäßigen Ministerpräsidentenkonferenz. Die teilweise an den Beratungen teilnehmende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte im Vorfeld an, bei den Ministerpräsidenten für ein abgestimmtes Vorgehen gegen eine weitere Ausweitung der Epidemie eintreten zu wollen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel © AFP

Die Regierungschefs und Merkel wollen auch über die Energiepolitik und hier besonders den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland sprechen. Während der Ausbau der Windenergie zuletzt zum Erliegen kam, könnten auch die Fördergelder für den Bau kleinerer Solaranlagen bald erschöpft sein. Die Solarwirtschaft fordert hier eine Fortführung der Förderung. Auch über den Glücksspielstaatsvertrag und die von der zuständigen Kommission empfohlene Erhöhung der Rundfunkgebühren berät die Ministerpräsidentenkonferenz.