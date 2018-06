Merkel und Morawiecki sprechen auf Petersberger Klimadialog in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nehmen am Dienstag (ab 10.00 Uhr) am Petersberger Klimadialog in Berlin teil. Beide Regierungschefs werden zu den Teilnehmern des internationalen Ministertreffens sprechen. Dieses dient der Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember im polnischen Kattowitz.

Braunkohle-Bergbau in Nordrhein-Westfalen © AFP

Zum Petersberger Klimadialog sind seit Montag Minister und andere hochrangige Vertreter aus rund 35 Staaten zusammengekommen. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr soziale Aspekte des Klimaschutzes. Überschattet werden die Beratungen durch die deutschen Misserfolge beim Erreichen bisher zugesicherter nationaler Klimaziele. Diese könnten noch drastischer verfehlt werden als bislang erwartet, räumte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein.