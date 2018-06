Bundespräsident Steinmeier rügt CDU und CSU scharf

Merkel und Seehofer bemühen sich um Annäherung im Unionskonflikt

Berlin (AFP) - Vor entscheidenden Beratungen über die Flüchtlingspolitik haben sich die Unionsparteien um Annäherung bemüht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschwor am Dienstag in einer Fraktionssitzung die "Schicksalsgemeinschaft" aus CDU und CSU. CSU-Chef Horst Seehofer äußerte sich ebenso wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Ton versöhnlicher. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisierte die Unionsparteien wegen des tagelangen erbitterten Streits scharf.

Olaf Scholz, Andrea Nahles, Angela Merkel, Helge Braun © AFP

"Wie sollen wir eigentlich erfolgreich für Vernunft und Augenmaß in der politischen Debatte werben", sagte Steinmeier bei einer Rede in Berlin, "wenn auf höchster Ebene und selbst im Regierungslager mit Unnachsichtigkeit und maßloser Härte über doch eigentlich lösbare Probleme gestritten wird, als gäbe es kein Morgen mehr."

Der in den vergangenen Tagen besonders von der CSU mit harten Bandagen ausgetragene Konflikt zwischen Merkel und Seehofer um die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der deutschen Grenze hat das Verhältnis der Unionsparteien schwer erschüttert. Ein dauerhaftes Zerwürfnis mit unabsehbaren Folgen für die große Koalition erschien möglich.

Doch vor einem Krisentreffen der Koalitionäre am Dienstagabend im Kanzleramt und Merkels Bemühen um europäische Lösungen beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel versuchten sich beide Seiten in verbaler Abrüstung.

In der ersten gemeinsamen Sitzung der Unionsfraktion seit den historischen getrennten Beratungen der Abgeordneten von CDU und CSU vor anderthalb Wochen beschwor Merkel die Einigkeit der beiden Parteien. Sie halte die Gemeinschaft der beiden Unionsparteien für eine "Schicksalsgemeinschaft", die "unsere Stärke verdeutlicht hat und auch in Zukunft verdeutlichen wird", sagte sie nach Angaben von Teilnehmern.

Zuvor hatte Seehofer bereits versucht, der Auseinandersetzung mit der Kanzlerin die Schärfe zu nehmen. Die Annahme, das Regierungsbündnis aus Union und SPD könnte wegen des eskalierten Asylstreits scheitern, sei "weltfremd", sagte er "Focus Online". Landesgruppenchef Dobrindt bezeichnete die Unionsparteien mit Blick auf ein mögliches Ende der Fraktionsgemeinschaft ebenfalls als "Schicksalsgemeinschaft". Dies habe er immer so verstanden.

Seehofer und Dobrindt machten jedoch auch deutlich, dass sie weiterhin bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen wollen, wenn es Merkel nicht gelingt, auf EU-Ebene Absprachen mit gleicher Wirkung zu treffen. Es dürfe beim anstehenden EU-Gipfel nicht nur Absichtserklärungen geben, sagte Dobrindt.

Der Konflikt sollte auch bei einem Krisentreffen zur Sprache kommen, zu dem die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammentrafen. Die SPD hatte die Aussprache im Koalitionsausschuss beantragt. Die Parteivorsitzende der Sozialdemokraten, Andrea Nahles, rief die Unionsparteien kurz vor dem Treffen zur Ordnung. "Der Streit zwischen der CDU/CSU lähmt die gesamte politische Arbeit", sagte sie.

Weitere Themen des Koalitionsausschusses sollten die deutsch-französischen Vorschläge zur Reform der Eurozone und das geplante Baukindergeld sein. Nach Plänen der Bundesregierung soll beim Baukindergeld eine Obergrenze bei der Wohnfläche eingeführt werden, bis zu der Eigenheime gefördert werden. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) pochte darauf, die Forderung wie ursprünglich geplant ohne eine Begrenzung bei der Wohnfläche umzusetzen.